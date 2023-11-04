Kasımpaşa maçında sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray ligdeki galibiyet serisini sürdürdü ve 10 maça çıkardı.
Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.
Ligdeki puanını 31'e çıkaran Galatasaray gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak.
ICARDI'YE HÜCUM
GS Store mağazalarında bin 600 TL'ye satılan yeni sezon parçalı forma tükenirken, yönetim çareyi oyunculara özel tişörtleri piyasaya sunmakta bulmuştu. Futbolcuların isim ve numaralarının yazılı olduğu, 800 TL'ye satılan düz kırmızı renk tişörtlerde 9-İcardi ürünü kalmadı.
Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.
Ligdeki puanını 31'e çıkaran Galatasaray gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak.
ICARDI'YE HÜCUM
GS Store mağazalarında bin 600 TL'ye satılan yeni sezon parçalı forma tükenirken, yönetim çareyi oyunculara özel tişörtleri piyasaya sunmakta bulmuştu. Futbolcuların isim ve numaralarının yazılı olduğu, 800 TL'ye satılan düz kırmızı renk tişörtlerde 9-İcardi ürünü kalmadı.