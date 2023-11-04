Galatasaray'da Icardi'ye hücum! Ürünleri yok sattı

Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ederek galibiyet serisini 10 maça çıkaran Galatasaray'da taraftarlar Arjantinli yıldızın ürünlerine hücum etti.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Icardi'ye hücum! Ürünleri yok sattı
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04 Kasım 2023 11:27
Kasımpaşa maçında sahadan 2-1 galip ayrılan Galatasaray ligdeki galibiyet serisini sürdürdü ve 10 maça çıkardı.

Sezona Kayserispor beraberliği ile başlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra sırasıyla Trabzonspor, Gaziantep FK, Samsunspor, Başakşehir, İstanbulspor, MKE Ankaragücü, Antalyaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'yı mağlup etmeyi başardı.

Ligdeki puanını 31'e çıkaran Galatasaray gelecek hafta Hatayspor'a konuk olacak.

ICARDI'YE HÜCUM

GS Store mağazalarında bin 600 TL'ye satılan yeni sezon parçalı forma tükenirken, yönetim çareyi oyunculara özel tişörtleri piyasaya sunmakta bulmuştu. Futbolcuların isim ve numaralarının yazılı olduğu, 800 TL'ye satılan düz kırmızı renk tişörtlerde 9-İcardi ürünü kalmadı. 



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