Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pişmanlığı

Teknik direktör Fatih Terim'in ikinci yarı oyuna aldığı Halil'in Göztepe maçından sonra Trabzonspor karşısında sergilediği iyi oyun göz doldurdu. Genç golcünün, Antalyaspor maçında da ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.

Haber; Milliyet
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Galatasaray'da Halil Dervişoğlu pişmanlığı
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23 Nisan 2021 08:42
Halil Dervişoğlu
Halil Dervişoğlu
Galatasaray
Galatasaray'da Trabzonspor maçında ilk 11'de oynaması beklenen ama yedek soyunan Halil Dervişoğlu konusunda pişmanlık yaşanıyor.

Göztepe maçından farklı olarak en uçta Halil'in yerine Babel ile başlayan Teknik Direktör Fatih Terim'i Feghouli'nin kötü performansının da hayal kırıklığına uğrattığı belirtildi. Terim'in ikinci yarı oyuna aldığı Halil'in Göztepe maçından sonra Trabzonspor karşısında sergilediği iyi oyun göz doldururken, genç golcünün, Antalya maçında da ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.

Trabzonspor karşısında ikinci yarıda takımın sergilediği futbolu iyi bulan tecrübeli teknik adamın Feghouli'yi de kulübeye çekeceği belirtildi.



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