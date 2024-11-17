Galatasaray'da fikstür tehlikesi!

Galatasaray'ı milli aradan sonra zor bir fikstür bekliyor. Lig ve Avrupa'da dişli rakipler karşısına çıkacak olan sarı-kırmızılılar, diğer yandan da iklim koşullarının sert geçtiği Sivas ve Malmö deplasmanlarında sınav verecek.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da fikstür tehlikesi!
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17 Kasım 2024 09:40
Lig ve Avrupa'da yoluna emin adımlarla ilerleyen, her iki kulvarda da aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Galatasaray için tehlike kapıda.

5 MAÇ DEPLASMANDA

Sarı-kırmızılıları milli aradan sonra zorlu bir fikstür bekliyor. Galatasaray, yıl sonuna kadar olan periyotta ligde ve Avrupa'da toplamda 7 maça çıkacak. Bu karşılaşmaların 5'inin deplasmanda olması ise Galatasaray açısından dezavantajlı bir durum yaratıyor.

Okan Buruk'un ekibi, ilk olarak milli aradan sonra Bodrum deplasmanına çıkacak. Bu maçtan 5 gün sonra Galatasaray'ı Avrupa Ligi'nde zorlu AZ Alkmaar deplasmanı bekliyor. Aslan, 28 Kasım'daki bu maçtan 3 gün sonra Rams Park'ta ligin flaş ekiplerinden Eyüpspor'u ağırlayacak.

SİVAS VE MALMÖ

Galatasaray daha sonra sırasıyla ligde Sivas ve Avrupa Ligi'nde ise Malmö deplasmanlarına çıkacak.

İklim şartları bu iki deplasmanı da daha zorlu hale getirecek. Galatasaray'ın sonraki sınavı ise Rams Park'ta Trabzonspor'a karşı olacak. Sarı-kırmızılılar, yılın son randevusuna ise Kayseri deplasmanında çıkacak.

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