Galatasaray'da Emre Akbaba krizi!

Burak Elmas'ın ibra edilmemesi, Mayıs ayında gerçekleşmesi planlanan seçimin iptali ve ardından Haziran ayında yapılacak seçimler Galatasaray'da kaos ortamı yarattı.



Sarı-kırmızılılarda hem başkan hem de teknik direktör konusunda belirsizliğin devam ettiği süreçte Emre Akbaba flaş bir karar aldı.



Emre Akbaba'nın geri dönüşü için ilginç bir durum ortaya çıktı. Kiralık olarak gittiği Alanyaspor'da başarılı bir sezon geçirip lig ve kupada 13 gol, 6 asistle dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki oyuncu kaos ortamından çekiniyor.



GERİ DÖNMEYE SICAK BAKMIYOR



Galatasaray ile 3 yıllık yeni kontrat yaptıktan sonra Alanyaspor'a kiralanan 30 yaşındaki orta sahanın taraftar baskısı ve sosyal medya tepkisinden dolayı geri dönmeye sıcak bakmadığı öğrenildi. Alanyaspor yönetiminin kulüpte kalmak isteyen Emre Akbaba'nın bonservisini almak için Galatasaray'daki seçimleri beklediği belirtildi.



ALANYA'DA KALMAK İSTİYOR



Emre'nin ayrıca Alanya'da mutlu olduğu ve kulüple artık özdeşleştiği kaydedildi. Bu zamana kadar Alanyaspor'da 188 resmi maça çıkarak kulüp tarihinin en fazla forma giyen isimlerinden olan deneyimli yıldız, 67 gol attı, 32 asist yaptı. Emre, Akdeniz ekibinin tarihindeki en golcü futbolcu konumunda.



