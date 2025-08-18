Galatasaray'da Ederson pazarlığı

Trendyol Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.
Sarı-kırmızılıların en önemli gündemi kaleci transferi.
Galatasaray'ın haftalardır bitirmeye uğraştığı Ederson transferinde yeni gelişmeler olduğu öğrenildi.
PAZARLIK ORTAYA ÇIKTI
Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City ve Galatasaray arasında Ederson için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.
BONSERVİSTE UÇURUM VAR
Galatasaray'ın 10 milyon Euroluk açılış teklifinin ardından Manchester City, 25 milyon Euro civarında bir rakam talep ederek büyük bir fark yarattı, ancak kulüpler bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Ederson, Galatasaray'a katılmaya istekli.
EDERSON'A 3 YILLIK KONTRAT
Transferin gerçekleşmesi halinde Brezilyalı file bekçisi Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro + bonuslar kazanacak. Taraflar arasındaki sözleşme 2028 yılına kadar olacak.
