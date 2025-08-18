Galatasaray'da Ederson pazarlığı

PAZARLIK ORTAYA ÇIKTI

BONSERVİSTE UÇURUM VAR

EDERSON'A 3 YILLIK KONTRAT

Galatasaray'ın haftalardır bitirmeye uğraştığı Ederson transferinde yeni gelişmeler olduğu öğrenildi.Fabrizio Romano'nun haberine göre Manchester City ve Galatasaray arasında Ederson için görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.Galatasaray'ın 10 milyon Euroluk açılış teklifinin ardından Manchester City, 25 milyon Euro civarında bir rakam talep ederek büyük bir fark yarattı, ancak kulüpler bir anlaşmaya varmaya çalışıyor. Ederson, Galatasaray'a katılmaya istekli.Transferin gerçekleşmesi halinde Brezilyalı file bekçisi Galatasaray'dan yıllık 7 milyon Euro + bonuslar kazanacak. Taraflar arasındaki sözleşme 2028 yılına kadar olacak.