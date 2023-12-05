Galatasaray'da Divan Kurulu toplanıyor

Galatasaray Kulübünde aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı çarşamba günü yapılacak.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"GÜNDEM:
1. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
2. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
3. Kapanış."
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek divan kurulu toplantısı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda kulübü ilgilendiren önemli ve güncel konular görüşülecek.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
"GÜNDEM:
1. Divan Başkanlığına gelen evrakın okunması,
2. Kulübümüzü ilgilendiren önemli ve güncel konular hakkında katılımcılara söz verilmesi,
3. Kapanış."
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