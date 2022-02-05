Galatasaray'da Diagne ve transfer kararı

Galatasaray Yönetimi, Mbaye Diagne ile yolları ayırmanın formülünü arıyor. Sarı- Kırmızılılar, sakatlığı sebebiyle 1.5 ay daha takımdan ayrı kalması beklenen Senegalli santrforun sözleşmesini dondurma kararı aldı. Sarı-kırmızılılar, Diagne'nin yerine Robson Reis'i kadroya katmaya karar verdi.



DIAGNE VE MENAJERİNE İLETİLDİ



30 yaşındaki futbolcu ve menajeriyle görüşmeler yapıldı. Diagne bu karara sıcak bakmamasına rağmen, yönetimin kararının kesin olduğu aktarıldı. Yeni yabancı transferi için kontenjanda ve limitlerde yer açma hamlesi yapan Galatasaray'ın Diagne'nin yerine kadroya katacağı isim de netleşti.



21 YAŞINDAKİ ROBSON REIS GELİYOR



Galatasaray'ın çalışmaya başladığı Luis Campos'un önerisi doğrultusunda hem stoper hem de ön liberoda forma giyebilen Robson Reis'in kadroya katılmasına karar verildi. 21 yaşındaki futbolcunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



BONSERVİSİ 1.5 MİLYON DOLAR



Robson Reis için kulübü Santos'a 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu. Yapılan görüşmelerin ardından iki kulüp Robson Reis'in transferi için anlaşma sağladı. Transferde el skışılmasının ardından Mbaye Diagne'nin sözleşmesinin dondurulmasına karar kılındı.





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