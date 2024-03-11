Galatasaray'da biri dursa diğeri attı!

Bu yıl skor yapan oyuncuların fazlalığı dikkat çekiyor. Gol atanlar kervanına son olarak Torreira ve Köhn de katıldı.



Sarı-kırmızılı takımda bu sezon 17 oyuncu ağları sarstı. Icardi'nin 21'le başı çektiği listede Kerem Aktürkoğlu 14 golle takipte.



10 kez gol sevinci yaşayan Zaha da çift hane yapan diğer isim olmayı başardı.





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