Galatasaray'da beklenen tehlike yaşanmadı

Galatasaray'da Adana Demirspor maçı öncesi 3 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. 3 isimden de sevindiren gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da beklenen tehlike yaşanmadı
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02 Nisan 2023 12:53
Adana Demirspor karşılaşması öncesi Galatasaray'da kart sınırında önemli oyuncular yer alıyordu.

Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, bu açıdan sıkıntılı üç isimdi.

Üç futbolcu da mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Bu arada sarı kart gören oyunculardan Sergio Oliviera, sınıra geldi. 

 
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