Galatasaray'da beklenen tehlike yaşanmadı

Adana Demirspor karşılaşması öncesi Galatasaray'da kart sınırında önemli oyuncular yer alıyordu.Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz, bu açıdan sıkıntılı üç isimdi.Üç futbolcu da mücadeleyi kart görmeden tamamladı. Bu arada sarı kart gören oyunculardan Sergio Oliviera, sınıra geldi.