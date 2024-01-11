Galatasaray'da basın toplantısı kararı!

Galatasaray, Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplantısı düzenleyeceğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da basın toplantısı kararı!
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11 Ocak 2024 19:55
Galatasaray, Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur'un cuma günü saat 15.00'te basın toplatısı düzenleyeceğini açıkladı.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, E. Y. Sivasspor - Galatasaray maçında yaşanan hakem skandalları ve son dönemde gelişen olaylarla ilgili 12 Ocak Cuma (Yarın) saat 15.00'te Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta basın toplantısı düzenleyecektir."

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