Galatasaray'da ayrılıklar kapıda

Galatasaray, yeni sezonu planlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılılarda, takıma katılacak oyuncuların yanı sıra kulüpten ayrılacak isimler belirleniyor.
GOMIS İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK
Galatasaray'da sezon başında attığı gollerle takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, Icardi'nin gelişiyle yedek kalmaya başladı. Sarı kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız golcüyle yola devam etmeyi düşünmüyor.
MATA TEKNİK HEYETE KATILABİLİR
Yaz transfer döneminin son gününde kadroya katılan Juan Mata ile da vedalaşılması bekleniyor. İspanyol oyuncunun, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray teknik heyetinde görev alması gündemde.
EMRE TAŞDEMİR VE ADEKUGBE YOLCU
Bu sezon kadroya girmekte zorlanan Emre Taşdemir de takımda düşünülmüyor. Aynı zamanda, Atakaş Hatayspor'dan bedelsiz olarak kiralanan Sam Adekugbe'nin bonservisi de alınmayacak.
YUSUF VE YUNUS KİRALIK GİDİYOR!
Yedek kaleci Okan Kocuk'un ise düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği gelen haberler arasında. Bu arada, Galatasaray'ın genç oyuncuları Yusuf Demir ve Yunus Akgün'ün kiralanması planlanıyor.
Sarı kırmızılılar, iki futbolcunun önümüzdeki sezonlarda kulübe katkı sağlayacağını düşünüyor.
GOMIS İLE YOLA DEVAM EDİLMEYECEK
Galatasaray'da sezon başında attığı gollerle takımını sırtlayan Bafetimbi Gomis, Icardi'nin gelişiyle yedek kalmaya başladı. Sarı kırmızılı yönetim, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız golcüyle yola devam etmeyi düşünmüyor.
MATA TEKNİK HEYETE KATILABİLİR
Yaz transfer döneminin son gününde kadroya katılan Juan Mata ile da vedalaşılması bekleniyor. İspanyol oyuncunun, futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray teknik heyetinde görev alması gündemde.
EMRE TAŞDEMİR VE ADEKUGBE YOLCU
Bu sezon kadroya girmekte zorlanan Emre Taşdemir de takımda düşünülmüyor. Aynı zamanda, Atakaş Hatayspor'dan bedelsiz olarak kiralanan Sam Adekugbe'nin bonservisi de alınmayacak.
YUSUF VE YUNUS KİRALIK GİDİYOR!
Yedek kaleci Okan Kocuk'un ise düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istediği gelen haberler arasında. Bu arada, Galatasaray'ın genç oyuncuları Yusuf Demir ve Yunus Akgün'ün kiralanması planlanıyor.
Sarı kırmızılılar, iki futbolcunun önümüzdeki sezonlarda kulübe katkı sağlayacağını düşünüyor.