Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor

Geçen sezon Giresunspor'la harika performans gösteren ve adından sıkça söz ettiren Okan Kocuk, istediği süreyi bulamadığı için takımdan ayrılma kararı aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor
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29 Mayıs 2023 12:31
Fernando Muslera'nın arkasında yedek kaleci olarak oturan Okan Kocuk takımdan ayrılma kararı aldı. Bir sezon daha kulübede oturmak istemeyen Okan'ın kendisine takım aradığı ifade edildi.

GEÇEN SEZONUN YILDIZI BU SENE KULÜBEDE

Geçen sezon Giresunspor ile harika bir performans gösteren ve tüm futbolseverlerin takdirini toplayan Okan Kocuk Galatasaray'da istediği süreyi bir türlü bulamadı.

Giresunspor'la çıktığı 32 maçta 38 gol yiyen ve 9 maçta kalesini gole kapatan Okan Kocuk, bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyebildi. 

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