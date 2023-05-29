Galatasaray'da ayrılıklar başlıyor

Fernando Muslera'nın arkasında yedek kaleci olarak oturan Okan Kocuk takımdan ayrılma kararı aldı. Bir sezon daha kulübede oturmak istemeyen Okan'ın kendisine takım aradığı ifade edildi.
GEÇEN SEZONUN YILDIZI BU SENE KULÜBEDE
Geçen sezon Giresunspor ile harika bir performans gösteren ve tüm futbolseverlerin takdirini toplayan Okan Kocuk Galatasaray'da istediği süreyi bir türlü bulamadı.
Giresunspor'la çıktığı 32 maçta 38 gol yiyen ve 9 maçta kalesini gole kapatan Okan Kocuk, bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyebildi.
GEÇEN SEZONUN YILDIZI BU SENE KULÜBEDE
Geçen sezon Giresunspor ile harika bir performans gösteren ve tüm futbolseverlerin takdirini toplayan Okan Kocuk Galatasaray'da istediği süreyi bir türlü bulamadı.
Giresunspor'la çıktığı 32 maçta 38 gol yiyen ve 9 maçta kalesini gole kapatan Okan Kocuk, bu sezon yalnızca 5 maçta forma giyebildi.