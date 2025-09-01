Galatasaray'da ayrılık: Efe Akman

Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç orta sahası Efe Akman, İspanya LaLiga 2 takımı Andorra'ya transfer oldu.
Efe Akman, Andorra ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray altyapısından yetişen Efe Akman, İlk Süper Lig maçına Konyaspor karşısında çıktı. 2024-25 sezonunda ise 2'si ilk 11 olmak üzere toplam 9 mücadelede boy gösterdi.
✍️FC Andorra, Efe Akman ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
— Sporx (@sporx) September 1, 2025