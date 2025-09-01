Galatasaray'da ayrılık: Efe Akman

calendar 01 Eylül 2025 22:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'ın 19 yaşındaki genç orta sahası Efe Akman, İspanya LaLiga 2 takımı Andorra'ya transfer oldu.

Efe Akman, Andorra ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. 

GALATASARAY KARİYERİ

Galatasaray altyapısından yetişen Efe Akman, İlk Süper Lig maçına Konyaspor karşısında çıktı. 2024-25 sezonunda ise 2'si ilk 11 olmak üzere toplam 9 mücadelede boy gösterdi.

