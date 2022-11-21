Galatasaray'da Abdülkerim tam isabet

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, Sevilla'ya giden Marcao'nun açığını kapattı. 28 yaşındaki stoper, Nelsson ile iyi bir ikili oluşturdu ve Buruk'un değişmezleri arasına girdi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da Abdülkerim tam isabet
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21 Kasım 2022 12:05
Abdulkerim Bardakci
Abdulkerim Bardakci
Galatasaray
Son dönemde ezeli rakipleriyle birçok transferde karşı karşıya gelen Galatasaray'ı Abdülkerim Bardakcı pişman etmedi.

Direklere takıldıktan sonra ilk golünü Başakşehir'e atan Abdülkerim, Nelsson ile iyi bir ikili oluşturdu ve Marcao'yu aratmadı. Sarı-kırmızılı ekip savunmanın başarılı performansı sayesinde çıktığı 13 maçın 6'sında kalesini gole kapattı. Kalesinde 13 maçta 10 gol görürken, Konya'nın (9) ardından en az gol yiyen takımı oldu.

HEDEFLERİ BİTMEDİ

Kendisini kanıtlayan 28 yaşındaki stoper için hedefler bitmedi. A Milli Takım hayali kuran, İskoçya ve Çekya maçları kadrosuna dahil edilmeyen Abdülkerim Bardakcı büyük üzüntü yaşadı. Ancak başarılı performansıyla Avrupa Şampiyonası elemelerinde ay-yıldızlı formayı giyeceğine yürekten inanıyor. Savunmada Nelsson'la adım attırmayan Abdülkerim, +3 yerli kuralında hocası Okan Buruk'un ilk tercihi konumunda... 

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