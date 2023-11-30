Galatasaray'da 20 yıl sonra tarih tekerrür etti

Galatasaray ile Manchester United, 20 yıl önce olduğu gibi yine sahadan aynı skorla ayrıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'da 20 yıl sonra tarih tekerrür etti
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30 Kasım 2023 01:16
Galatasaray ile Manchester United, 20 yıl önce olduğu gibi yine 3-3 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Manchester United ile 1993-1994 sezonundaki eşleşmesi, Türk futbol tarihine geçen klasiklerden oldu.

İki takım tarihlerinde ilk kez 1993'te UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geldi. Eşleşmenin favorisi olarak gösterilen İngiliz temsilcisi karşısında ilk maçta deplasmandan 3-3'lük beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, rövanş mücadelesini 0-0 tamamlayarak tur atladı.

Bu sonuçla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde adını 8 takım arasına yazdırırken, Manchester United'ın elenmesi Avrupa futbolunda büyük sürpriz olarak yorumlandı.

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