Galatasaray Çağdaş Faktoring, Slovakya deplasmanında

Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Eurocup'daki 3. maçında Slovakya'nın Piestanske Cajky takımına konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, Slovakya deplasmanında
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08 Kasım 2022 15:14
Galatasaray Çağdaş Faktoring Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası C Grubu 3. maçında 9 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Slovakya'nın Piestanske Cajky ekibiyle karşılaşacak.

Piestany kentindeki Diplomat Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruptaki ilk iki maçlarından birer galibiyetle ayrılan iki takımdan Galatasaray Çağdaş Faktoring grupta averajla ikinci, Piestanske Cajky ise üçüncü sırada yer alıyor.

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