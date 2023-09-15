Galatasaray, Beknaz ile sözleşme uzattı

Galatasaray'da altyapı oyuncularından Beknaz Almazbekov konusunda mutlu sona ulaşıldı.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Bir süredir genç oyuncuyla sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın alt yaş takımlarında 41 resmi maça çıkan Kırgız forvet, bu maçlarda 18 gol 7 asistlik performans göstermişti.
TFF'YE BİLDİRİLDİ
Bir süredir genç oyuncuyla sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.
Galatasaray'ın alt yaş takımlarında 41 resmi maça çıkan Kırgız forvet, bu maçlarda 18 gol 7 asistlik performans göstermişti.