Galatasaray, Beknaz ile sözleşme uzattı

Galatasaray, sözleşmesi sona eren altyapı oyuncusu Beknaz Almazbekov ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Beknaz ile sözleşme uzattı
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15 Eylül 2023 20:27
Galatasaray'da altyapı oyuncularından Beknaz Almazbekov konusunda mutlu sona ulaşıldı.

TFF'YE BİLDİRİLDİ

Bir süredir genç oyuncuyla sözleşme görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılı yönetim, sözleşmesi sona eren 18 yaşındaki oyuncuyla 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığını TFF'ye bildirdi.



Galatasaray'ın alt yaş takımlarında 41 resmi maça çıkan Kırgız forvet, bu maçlarda 18 gol 7 asistlik performans göstermişti.

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