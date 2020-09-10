Galatasaray Basketbol'da koronavirüs pozitif

Galatasaray Doğa Sigorta'da bir oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Galatasaray Basketbol'da koronavirüs pozitif
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10 Eylül 2020 22:15
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı'nda bir oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı oyuncuları, teknik kadro, performans, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için 9 Eylül Çarşamba günü Antalya'da yapılan Kovid-19 PCR testleri sonrası bir oyuncumuzun sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kovid-19 testi pozitif çıkan oyuncunun Antalya kampından ayrılarak İstanbul'a gittiği, tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı belirtildi.

Bu oyuncunun yanı sıra 2 basketbolcunun da izolasyon sürecine başlanması amacıyla İstanbul'a döndüğü kaydedildi.



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