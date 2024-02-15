Galatasaray'a Prag deplasmanı öncesi iyi haber!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında Sparta Prag'ı 3-2 mağlup etti.
Sarı kırmızılı takım tur için Prag'a avantajlı giderken, konuk ekipte 3 önemli ismin cezalı duruma düşmesi Galatasaray adına avantaja dönüşebilir.
Sparta Prag'da savunmanın önemli ismi Ladislav Krejci, hücumcu Birmancevic gördükleri sarı kartlar sonucu cezalı duruma düştüler. Çift sarıdan kırmızı kart gören Rynes de rövanşta takımını yalnız bırakacak.
Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı 22 Şubat Perşembe saat 23.00'te oynanacak.
Sarı kırmızılı takım tur için Prag'a avantajlı giderken, konuk ekipte 3 önemli ismin cezalı duruma düşmesi Galatasaray adına avantaja dönüşebilir.
Sparta Prag'da savunmanın önemli ismi Ladislav Krejci, hücumcu Birmancevic gördükleri sarı kartlar sonucu cezalı duruma düştüler. Çift sarıdan kırmızı kart gören Rynes de rövanşta takımını yalnız bırakacak.
Sparta Prag-Galatasaray rövanş maçı 22 Şubat Perşembe saat 23.00'te oynanacak.