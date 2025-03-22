Galatasaray, 19'luk kanat oyuncusunu listesine aldı!

Galatasaray, West Ham'da bekleneni veremeyen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Luis Guilherme ile ilgileniyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray, 19'luk kanat oyuncusunu listesine aldı!
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22 Mart 2025 10:24
West Ham, sezon başında transfer ettiği 19 yaşındaki Luis Guilherme ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Ada basınında yer alan haberlere göre, genç kanat oyuncusuna Galatasaray'ın yanı sıra Flamengo ve Shakhtar da ilgi gösteriyor.

Bu sezon İngiliz ekibinde yalnızca 8 maçta forma şansı bulabilen Brezilyalı futbolcu, toplamda 55 dakika sahada kalarak beklentilerin uzağında kaldı.

PERFORMANSI

Bu sezonun yaz transfer döneminde Palmeiras'ta 23 milyon euro karşılığında transfer edilen Guilherme, Palmeiras A takımında çıktığı 45 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
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