West Ham, sezon başında transfer ettiği 19 yaşındaki Luis Guilherme ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Ada basınında yer alan haberlere göre, genç kanat oyuncusuna Galatasaray'ın yanı sıra Flamengo ve Shakhtar da ilgi gösteriyor.
Bu sezon İngiliz ekibinde yalnızca 8 maçta forma şansı bulabilen Brezilyalı futbolcu, toplamda 55 dakika sahada kalarak beklentilerin uzağında kaldı.
PERFORMANSI
Bu sezonun yaz transfer döneminde Palmeiras'ta 23 milyon euro karşılığında transfer edilen Guilherme, Palmeiras A takımında çıktığı 45 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
Ada basınında yer alan haberlere göre, genç kanat oyuncusuna Galatasaray'ın yanı sıra Flamengo ve Shakhtar da ilgi gösteriyor.
Bu sezon İngiliz ekibinde yalnızca 8 maçta forma şansı bulabilen Brezilyalı futbolcu, toplamda 55 dakika sahada kalarak beklentilerin uzağında kaldı.
PERFORMANSI
Bu sezonun yaz transfer döneminde Palmeiras'ta 23 milyon euro karşılığında transfer edilen Guilherme, Palmeiras A takımında çıktığı 45 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergilemişti.