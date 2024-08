Gabriel Sara: 'Her geçen gün daha iyi oluyorum'

Elemeler her zaman zordur. İlk yarıda bazı şeyleri yapamadık, ikinci yarı düzelttik ama maalesef penaltıyla kaybettik. Daha iyi oynarsak turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.



Bireysel performansı hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, " Kendimi iyi hissediyorum. Her antrenmanda, her maçta daha iyi oluyorum. İkinci ligden sonra bu seviyede oynamak kolay değil. Adım adım daha iyi oluyorum, kendimi iyi hissediyorum." sözlerini sarf etti.

Galatasaray 'ın yeni transferi Gabriel Sara 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.Tur için umudunu koruduğunu söyleyen Sara,