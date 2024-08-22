Gabriel Sara: "Her geçen gün daha iyi oluyorum"

Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Gabriel Sara: 'Her geçen gün daha iyi oluyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ağustos 2024 00:30
Galatasaray'ın yeni transferi Gabriel Sara 3-2 kaybedilen Young Boys maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tur için umudunu koruduğunu söyleyen Sara, "Elemeler her zaman zordur. İlk yarıda bazı şeyleri yapamadık, ikinci yarı düzelttik ama maalesef penaltıyla kaybettik. Daha iyi oynarsak turu geçeceğimize inanıyorum." dedi.

Bireysel performansı hakkında konuşan Brezilyalı oyuncu, "Kendimi iyi hissediyorum. Her antrenmanda, her maçta daha iyi oluyorum. İkinci ligden sonra bu seviyede oynamak kolay değil. Adım adım daha iyi oluyorum, kendimi iyi hissediyorum." sözlerini sarf etti.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery