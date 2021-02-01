Galatasaray, Gedson Fernandes'in kiralık transferi için görüşmelere başlandığını resmen açıkladı.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Benfica'dan kiralık olarak Tottenham'da oynayan Portekizli oyuncu için tüm şartlarda anlaşma sağladı.
KOVİD TESTİ POZİTİF, AMBULANS UÇAKLA GELİYOR
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre; Galatasaraylı yöneticiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak ambulans uçak ricasında bulundu. Testi pozitif çıktığı için karantinada olan Portekizli futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'da olacak.
Sağlık Bakanlığı da Galatasaray'ın ricası sonrasında oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzere Londra'ya ambulans uçak gönderdi.
Gedson bugün saat 17:00'de İstanbul'a geldi.
1,5 YILLIĞINA KİRALIK
Oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacak olan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak.
Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.
MOURINHO: "BEN BİLMİYORUM"
Gedson Fernandes'in kiralık olarak oynadığı Tottenham'da menajer Jose Mourinho, Brighton maçı sonrasında transfer sorusunu yanıtladı.
"Fernandes Galatasaray'a gitti mi?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Açıkçası, bilmiyorum. Hayır demiyorum, sadece bilmiyorum diyorum." cevabını verdi.
YORUM: LEVENT TÜZEMEN
"Galatasaray, Gedson Fernandes'i alırsa ligin dengesi değişir. Bu kadar net söylüyorum. Bu oyuncunun uçağı inerse ligin dengesi değişir, net söylüyorum."
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Gedson Carvalho Fernandes'in Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü SL Benfica ile resmi görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Galatasaray, Benfica'dan kiralık olarak Tottenham'da oynayan Portekizli oyuncu için tüm şartlarda anlaşma sağladı.
KOVİD TESTİ POZİTİF, AMBULANS UÇAKLA GELİYOR
Galatasaray'ın transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Gedson Fernandes'in Covid-19 testinin pozitif olduğu ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre; Galatasaraylı yöneticiler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı arayarak ambulans uçak ricasında bulundu. Testi pozitif çıktığı için karantinada olan Portekizli futbolcu sabah saatlerinde İstanbul'da olacak.
Sağlık Bakanlığı da Galatasaray'ın ricası sonrasında oyuncuyu İstanbul'a getirmek üzere Londra'ya ambulans uçak gönderdi.
Gedson bugün saat 17:00'de İstanbul'a geldi.
1,5 YILLIĞINA KİRALIK
Oyuncuyu 1,5 yıllığına kiralayacak olan Galatasaray, 2 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu yer alacak.
Kiralık olarak Tottenham'da oynayan ancak fazla süre bulamayan Portekizli futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta 153 dakika oynadı.
MOURINHO: "BEN BİLMİYORUM"
Gedson Fernandes'in kiralık olarak oynadığı Tottenham'da menajer Jose Mourinho, Brighton maçı sonrasında transfer sorusunu yanıtladı.
"Fernandes Galatasaray'a gitti mi?" sorusunu yanıtlayan Mourinho, "Açıkçası, bilmiyorum. Hayır demiyorum, sadece bilmiyorum diyorum." cevabını verdi.
YORUM: LEVENT TÜZEMEN
"Galatasaray, Gedson Fernandes'i alırsa ligin dengesi değişir. Bu kadar net söylüyorum. Bu oyuncunun uçağı inerse ligin dengesi değişir, net söylüyorum."