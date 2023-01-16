Furkan Akar, Dünya Üniversite Kış Oyunları'na katılacak

Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nın 1000 metre finalini üçüncü bitiren Furkan Akar, ABD'de düzenlenecek Dünya Üniversite Kış Oyunları'na (Universiade) katılacak.



Furkan Akar, Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda üçüncü olarak organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.



Bugün İstanbul'a gelecek Furkan Akar, New York eyaletinde 22 Ocak'a kadar sürecek Lake Placid 2023 FISU Oyunları'nda mücadele etmek üzere yarın sabah ABD'ye gidecek.



Türkiye Buz Pateni Federasyonu Başkanı Burhan Kurtuluş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Furkan'ın, ayağının tozuyla ABD'ye gideceğini belirterek, "Furkan'dan Dünya Üniversite Kış Oyunları'nda da derece bekliyoruz. Özellikle Uzak Doğu'dan güçlü rakipleriyle mücadele edecek. ABD'de dönüşünde çifte mutluluk yaşamak istiyoruz. Organizasyon katılan sporcularımıza başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.





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