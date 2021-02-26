Fritz Keller: "Mesut Özil'e yanlış yaptık"

Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, "Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı" dedi.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Fritz Keller: 'Mesut Özil'e yanlış yaptık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2021 12:17
Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller de sonunda ülke olarak hata yaptıklarını kabul etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirdiği için Alman kamuoyu tarafından haksız yere linç edilen, F.Bahçe'nin yıldızı Mesut Özil'e yanlış yapıldığını vurgulayan Keller, Bild'e şu açıklamayı yaptı: "Milli Takım'a önemli hizmetler veren Mesut böyle gitmemeliydi. Hatalar yapıldı. Kendisine koronavirüs süreci normalleştikten sonra görüşmek istediğimi ilettim."

Bilindiği gibi Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Fritz Keller, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Özil'e uzlaşma mektubu gönderdiğini duyurmuştu. Özil ise F.Bahçe'nin kendisi için düzenlendiği imza töreninde 'Almanya Milli Takımı'na geri dönüş olabilir mi?' sorusuna ise "Almanya Milli Takımı'nda asla bir daha oynamam. Kendilerine başarılar diliyorum" yanıtını vermişti. 

 

 



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için