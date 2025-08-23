Freiburg'a evinde ilk hafta şoku!

Bundesliga'nın ilk haftasında Freiburg, evinde Augsburg'u ağırladı.
Europa-Park Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-1 Augsburg üstünlüğüyle tamamlandı.
Augsburg'a galibiyeti getiren goller; 32.dakikada Dimitris Giannoulis, 42.dakikada Chrislain Matsima ve 45+2. dakikada Marius Wolf'tan geldi.
Ev sahibi Freiburg'un tek golünü 58. dakikada Vincenzo Grifo penaltıdan kaydetti.
Bu sonuçla Freiburg ilk hafta sonunda 0 puanda kalırken Augsburg puanını 3'e yükseldi.
Augsburg, Bundesliga'nın 2.haftasında evinde Bayern Münih'i ağırlayacak. Freiburg ise Köln'e konuk olacak.
