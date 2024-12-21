Fred'den "İsmail Kartal" beğenisi

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Instagram üzerinden İsmail Kartal ve Jose Mourinho'yu karşılaştıran bir paylaşımı beğendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fred'den 'İsmail Kartal' beğenisi
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21 Aralık 2024 14:08
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, Instagram üzerinden İsmail Kartal ve Jose Mourinho'yu karşılaştıran bir paylaşımı beğendi.

Bir Fenerbahçe taraftar hesabının İsmail Kartal'ın geçtiğimiz sezonki performansı ile Jose Mourinho'nun bu sezonki performansı arasında karşılaştırma yapması sonrası, Fred'in bu paylaşımı beğendiği ortaya çıktı.

İşte Fred'in beğenisi;



FENERBAHÇE GEÇEN SEZONU ARIYOR
Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon yakalanan yüksek puan ortalaması bu sezon yakalanamadı.

Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal yönetiminde sezonu 99 puan ve 99 golle tamamlayan Fenerbahçe, ligin ilk 16 haftasında 43 puan toplamıştı.

Bu sezon Jose Mourinho yönetiminde ligde 16 maça çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda 36 puan toplayarak geçtiğimiz sezonun 7 puan gerisinde kaldı.

Öte yandan geçen sezon Süper Lig'de çıktığı 38 maçta 15 puan kaybeden Fenerbahçe; bu sezon 16 maçta 12 puan kaybetti.

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