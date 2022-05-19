Normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçta penaltılarda Rangers'ı 5-4 mağlup ederek UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Eintracht Frankfurt, önemli bir gelirin de sahibi oldu.



Kupa 2'de 42 yıl sonra zafere ulaşan Alman temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından başlarken, katılım payı olarak 3.63 milyon euro, UEFA kulüpler sıralamasından dolayı ise 3.5 milyon euro kasasına koydu.



D Grubu'nda Fenerbahçe, Olympiakos, Royal Antwerp ile mücadele eden ve 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Frankfurt, bu karşılaşmalardan 2.52 milyon euro kazandı. Alman ekibi ayrıca, grup liderliğinden de 1.1 milyon euro gelir sağladı.



Eleme turlarına kalmasından dolayı 500 bin euro alan Eintracht Frankfurt, son 16 turuna kaldığı için de 1.2 milyon euro gelir elde etti. Son 16 turunda Real Betis'i eleyip, çeyrek finalde Barcelona ile eşleşen Frankfurt, çeyrek finale kalmasından dolayı 1.8 milyon euro kazandı.



Barcelona'nın ardından West Ham United ile yarı finalde eşleşen Alman ekibi bu turdan da 2.8 milyon euro kazandı. Frankfurt, ayrıca, finale kalmasından dolayı 4.6 milyon euro, finali kazanmasından dolayı da 4 milyon euro aldı.



Frankfurt, bunların yanı sıra havuz payından 6 milyon euro, yayın gelirinden ise yaklaşık 10 milyon euro elde etti.



UEFA Süper Kupa'da oynama hakkı elde eden Alman ekibi, 3.5 milyon euro kazanacak. Eintracht Frankfurt, Süper Kupa'yı kazanması halinde 1 milyon euro daha kasasına koyacak.



UEFA Avrupa Ligi zaferinden dolayı, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Eintracht Frankfurt, Devler Ligi katılım payı olan 15,64 milyon euro'yu kasasına koyacak.





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