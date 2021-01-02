Frank de Boer: 'Babel kendisini kanıtlamak zorunda'

Hollanda Milli Takımı teknik direktörü Frank de Boer, Ryan Babel'in milli takım şansı hakkında konuştu.



Deneyimli teknik adam, Hollandalı kanat oyuncusunun kendisini Galatasaray'da kanıtlaması gerektiğini belirtti.



"KENDİSİNİ KANITLAMALI"



De Telegraaf'a konuşan Frank de Boer; "Babel'le ne yapabileceğimizi biliyoruz. Galatasaray'da kendisini kanıtlaması gerekiyor. Zinde olursa milli takım için her zaman değerli bir oyuncu. Forvette de oynayabilir ve saha dışında da çok önemli bir oyuncu." dedi.



34 yaşındaki Ryan Babel, bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kaldı. Hollandalı kanat oyuncusu, son olarak Kasım ayında maça çıktı.



Babel, bu sezon çıktığı 11 resmi maçta 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.



