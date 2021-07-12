Intercty İstanbul Park'ta 1-3 Ekim'de düzenlenecek Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin biletleri satışa çıktı.
Biletix üzerinden satışa çıkan biletler, 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak.
Biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3 bin 300, 31 Temmuz'dan sonraki fiyatı ise 375 ile 4 bin 125 lira arasında değişiyor.
Biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:
Biletix üzerinden satışa çıkan biletler, 31 Temmuz'a kadar indirimli fiyatlardan satılacak.
Biletlerin kampanyalı fiyatı 300 ile 3 bin 300, 31 Temmuz'dan sonraki fiyatı ise 375 ile 4 bin 125 lira arasında değişiyor.
Biletlerde kategorilere göre fiyatlar şöyle:
| Bilet kategorileri
| Kampanyalı bilet fiyatları
| 31 Temmuz sonrası bilet fiyatları
| Platinum (Ana tribün)
| 3.300
| 4.125
| Gold 1 (Ana tribün 14. viraj tarafı)
| 2.600
| 3.250
| Gold 2 (Ana tribün 1. viraj tarafı)
| Gold 3 (Ana tribün ek)
| 2.300
| 2.875
| Gold Açık
| 2.000
| 2.500
| Silver 1 (1. viraj)
| 1.500
| 1.875
| Silver 2 (3, 4, 5 ve 6. viraj)
| 900
| 1.125
| Silver 3 (6 ve 7. viraj) ile Silver 4 (8. viraj)
| 1.250
| 1.565
| Silver 5 ile Silver 6 (9 ve 10. viraj)
| 600
| 750
| Silver 7 ile Silver 8 (12, 13 ve 14. viraj)
| 1.500
| 1.875
| Silver 9 (11. viraj)
| 950
| 1190
| General Admission (Açık alan)
| 300
| 375