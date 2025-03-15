Formula 1'de ilk sıralama turlarına McLaren damgası

Formula 1'de sezonun ilk grand-prix'si Avustralya öncesi sıralama turlarına McLaren damgasını vurdu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Pole pozisyonunu McLaren'den Lando Norris alırken, ikinci sırada Oscar Piastri yer aldı. Son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü sırayı alabildi.
İki McLaren arasındaki fark 0.084 saniye olurken, Norris ile Verstappen arasındaki fark ise 0.385 oldu.
Mercedes'ten George Russell dördüncü sırayı aldı. Sıralamaların sürprizi isa VCARB'dan Yuki Tsunoda'nın 5. sırayı alması oldu.
Williams'lardan Alex Albon 6, Carlos Sainz ise 10. sırayı aldı.
Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise 7 ve 8. oldu. Ferrariler, Norris'in 0.659 saniye ve 0.877 saniye gerisinde kalarak şok yaşadılar.
İşte Formula 1'in ilk sıralama turları sonuçları
1. Lando Norris, McLaren
2. Oscar Piastri, McLaren
3. Max Verstappen, Red Bull
4. George Russell, Mercedes
5. Yuki Tsunoda, VCARB
6. Alex Albon, Williams
7. Charles Leclerc, Ferrari
8. Lewis Hamilton, Ferrari
9. Pierre Gasly, Alpine
10. Carlos Sainz, Williams
11. Isack Hadjar, VCARB
12. Fernando Alonso, Aston Martin
13. Lance Stroll, Aston Martin
14. Jack Doohan, Alpine
15. Gabriel Bortoleto, Sauber
16. Kimi Antonelli, Mercedes
17. Nico Hülkenberg, Sauber
18. Liam Lawson, Red Bull
19. Esteban Ocon, Haas
20. Oliver Bearman, Haas
Pole pozisyonunu McLaren'den Lando Norris alırken, ikinci sırada Oscar Piastri yer aldı. Son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü sırayı alabildi.
İki McLaren arasındaki fark 0.084 saniye olurken, Norris ile Verstappen arasındaki fark ise 0.385 oldu.
Mercedes'ten George Russell dördüncü sırayı aldı. Sıralamaların sürprizi isa VCARB'dan Yuki Tsunoda'nın 5. sırayı alması oldu.
Williams'lardan Alex Albon 6, Carlos Sainz ise 10. sırayı aldı.
Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise 7 ve 8. oldu. Ferrariler, Norris'in 0.659 saniye ve 0.877 saniye gerisinde kalarak şok yaşadılar.
Red Bull'un çaylak pilotu Liam Lawson 18, Mercedes'in çaylak pilotu Kimi Antonelli ise 16'ıncı olarak Q1'de elendiler.
Formula 1'in ilk sıralama turlarında ilk çizgi McLarenların
📊Lando Norris pole'de, Piastri ikinci, Verstappen üçüncü.
🐎Ferrari'ler 7 ve 8'depic.twitter.com/lO1tY29Kcn
— Sporx (@sporx) March 15, 2025
İşte Formula 1'in ilk sıralama turları sonuçları
1. Lando Norris, McLaren
2. Oscar Piastri, McLaren
3. Max Verstappen, Red Bull
4. George Russell, Mercedes
5. Yuki Tsunoda, VCARB
6. Alex Albon, Williams
7. Charles Leclerc, Ferrari
8. Lewis Hamilton, Ferrari
9. Pierre Gasly, Alpine
10. Carlos Sainz, Williams
11. Isack Hadjar, VCARB
12. Fernando Alonso, Aston Martin
13. Lance Stroll, Aston Martin
14. Jack Doohan, Alpine
15. Gabriel Bortoleto, Sauber
16. Kimi Antonelli, Mercedes
17. Nico Hülkenberg, Sauber
18. Liam Lawson, Red Bull
19. Esteban Ocon, Haas
20. Oliver Bearman, Haas