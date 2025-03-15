Formula 1'de ilk sıralama turlarına McLaren damgası

Formula 1'in ilk sıralama turlarında ilk çizgi McLarenların



📊Lando Norris pole'de, Piastri ikinci, Verstappen üçüncü.



🐎Ferrari'ler 7 ve 8'depic.twitter.com/lO1tY29Kcn



— Sporx (@sporx) March 15, 2025

Formula 1'de sezonun ilk grand-prix'si Avustralya öncesi sıralama turlarına McLaren damgasını vurdu.Pole pozisyonunu McLaren'den Lando Norris alırken, ikinci sırada Oscar Piastri yer aldı. Son 4 yılın şampiyonu Max Verstappen ise üçüncü sırayı alabildi.İki McLaren arasındaki fark 0.084 saniye olurken, Norris ile Verstappen arasındaki fark ise 0.385 oldu.Mercedes'ten George Russell dördüncü sırayı aldı. Sıralamaların sürprizi isa VCARB'dan Yuki Tsunoda'nın 5. sırayı alması oldu.Williams'lardan Alex Albon 6, Carlos Sainz ise 10. sırayı aldı.Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise 7 ve 8. oldu. Ferrariler, Norris'in 0.659 saniye ve 0.877 saniye gerisinde kalarak şok yaşadılar.Red Bull'un çaylak pilotu Liam Lawson 18, Mercedes'in çaylak pilotu Kimi Antonelli ise 16'ıncı olarak Q1'de elendiler.1. Lando Norris, McLaren2. Oscar Piastri, McLaren3. Max Verstappen, Red Bull4. George Russell, Mercedes5. Yuki Tsunoda, VCARB6. Alex Albon, Williams7. Charles Leclerc, Ferrari8. Lewis Hamilton, Ferrari9. Pierre Gasly, Alpine10. Carlos Sainz, Williams11. Isack Hadjar, VCARB12. Fernando Alonso, Aston Martin13. Lance Stroll, Aston Martin14. Jack Doohan, Alpine15. Gabriel Bortoleto, Sauber16. Kimi Antonelli, Mercedes17. Nico Hülkenberg, Sauber18. Liam Lawson, Red Bull19. Esteban Ocon, Haas20. Oliver Bearman, Haas