Flavio: 'Hedef son ana kadar şampiyonluk!'

Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Flavio, ülkesinin basınına konuştu.



Beşiktaş'ın 9 puan gerisinde olan takımı Trabzonspor'un şampiyonluktan vazgeçmediğini belirten Flavio, "Hiçbir şeyi bırakmadık. Buraya geldiğimde gördüm ki Trabzonspor'da her şeyi kazanma mentalitesi var. Her zaman kupalar, şampiyonluklar için mücadele ediyoruz. 10 maçımız var, yani 10 finalimiz. Son ana kadar şampiyonluk için mücadele edeceğiz." dedi.



"ABDULLAH AVCI, SAVUNMA SORUNUNU ÇÖZDÜ"



Brezilyalı oyuncu, "İyi bir takımımız olduğunu biliyorduk. Ancak, lige iyi bir başlangıç yapamadık. Kendimizi geliştirmemizin sırrı, savunmada daha iyi olmamız. Lige başlarken çok gol atıyor ama çok da gol yiyorduk. Abdullah Avcı bunu çözdü ve artık çok daha iyi skorlar elde ediyoruz." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.



"LİDER BEŞİKTAŞ'I YENDİK"



Flavio, "Beşiktaş'ı deplasmanda mağlup ettik, şu an lider durumdalar. O maçtaki performansımızı tekrar etmemiz gerekiyor. Daha fazla konsantre ve motive olmalıyız. Daha önce dediğim gibi 10 maçımız var ve hepsini kazanmak istiyoruz. Biz kendi işimize bakacağız ve diğer maçların ne olacağını da sonrasında göreceğiz." diyerek sözlerini noktaladı.