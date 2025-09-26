26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
20:00
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
22:00
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
21:00
26 Eylül
Rodez-Pau
21:00
26 Eylül
Nancy-Reims
21:00
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
21:00
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
21:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
18:00
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
21:30
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
22:15
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
21:45
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
19:30
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
19:30
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
21:00
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
21:45
26 Eylül
Girona-Espanyol
22:00
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
21:30

Filistin'den FIFA'ya çağrı: İsrail futboldan men edilsin

Filistin Futbol Federasyonu, FIFA'ya gönderdiği mektupta İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından derhal men edilmesini talep etti. Mektupta, Gazze'de spor altyapısının yok edildiği, 416 futbolcu ve yetkilinin hayatını kaybettiği, bazı İsrailli futbolcuların ise soykırımı teşvik eden paylaşım

calendar 26 Eylül 2025 17:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Filistin Futbol Federasyonu, futbolun çatı kuruluşu FIFA'ya mektup göndererek İsrail'in futboldan hemen men edilmesi çağrısında bulundu.
 
Federasyon başkanı Jibril Rajoub'un imzasını taşıyan ve "FIFA'ya somut eylem çağrısı: ırkçılık, apartheid, kışkırtma ve suç ortaklığına sıfır tolerans" başlıklı 7 sayfalık mektupta, İsrail'in uluslararası futbol organizasyonlarından derhal çıkarılması talep edildi.
 
BM Bağımsız Araştırma Komisyonu'nun İsrail'in Gazze'de Filistin halkına karşı soykırım suçu işlediğini rapor ettiğinin hatırlatıldığı mektupta, 7 Ekim 2023'ten bu yana 416 futbolcu ve futbol yetkilisinin öldürüldüğü, bunların dörtte birinin çocuk olduğu belirtildi.
 
Gazze'deki spor altyapısının sistematik olarak ortadan kaldırıldığı aktarılan mektupta, İsrailli futbolcuların ve kulüplerin, Gazze'yi bombalayan hava kuvvetlerine destek verdiği, sosyal medyada soykırımı teşvik eden paylaşımlar yaptığı ifade edildi.
 
FIFA'ya İsrail Futbol Federasyonu ve oyuncularına yönelik bağımsız soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Başkan Rajoub, Gazze ve Batı Şeria'daki futbol altyapısının yeniden inşası için destek istedi.
 
HT Spor'un paylaştığı mektupta, FIFA'nın harekete geçmemesi halinde yalnızca kendi kurallarını değil, uluslararası hukuku ve futbolun evrensel değerlerini de ihlal etmiş olacağı vurgulandı.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
