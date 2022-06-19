Filip Kostic adım adım Juventus'a!

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un, Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Filip Kostic ile prensipte anlaştığı ve kulübüyle görüşmelere başladığı ifade edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Filip Kostic adım adım Juventus'a!
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19 Haziran 2022 17:38
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un, Eintracht Frankfurt'un Sırp sol kanat beki Filip Kostic'i kadrosuna katmak için girişimlerini sıklaştırdığı öne sürüldü.

Alman basınından Sport 1'in haberine göre; Filip Kostic ile yıllık 2.5 milyon eurodan 3 yıllık anlaşmaya varan Juventus, oyuncunun kulübü Frankfurt ile bonservis pazarlıklarına başladı.

Frankfurt'a 12 milyon euro teklif eden Juventus, Alman ekibinin 20 milyon euroluk beklentisinde indirime gitmesini bekliyor. Habere göre; iki kulübün 17-18 milyon euro civarında bir ücrette buluşması bekleniyor.

Geçtiğimiz sezon Frankfurt ile 43 resmi maça çıkan Filip Kostic, 7 gol 13 asistlik katkı sağlamıştı.

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