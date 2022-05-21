Filede Şampiyonlar Ligi heyecanı!

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon pazar günü oynanacak Süper Final ile belli olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Filede Şampiyonlar Ligi heyecanı!
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21 Mayıs 2022 16:55
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 61. sezonun şampiyonu, pazar günü Slovenya'da yapılacak Süper Final ile belirlenecek.

Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilecek Süper Final'de VakıfBank ile İtalyan ekibi Imoco Volley karşı karşıya gelecek.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 60 sezonda 26 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.

Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında bu kulvarda şampiyonluk yaşadı.

Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.

Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise İtalyan Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 6, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.

Son 10 sezonda kupa 6 kez Türk takımlarının

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 10 sezonun 6'sında şampiyonluk kupasını kazandı.

Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.

Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.

İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, 2018 yılında da Romanya'nın başkenti Bükreş'de düzenlenen Dörtlü Final'de de şampiyonluğa ulaştı.

CEV Şampiyonlar Ligi 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.

Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonları

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan ekipler şöyle:

Yıl

 Takım

 Ülke
1961

 Dinamo Moskova

 SSCB
1962

 Bruvestnik Odesa

 SSCB
1963

 Dinamo Moskova

 SSCB
1964

 Levski-Spartak Sofya

 Bulgaristan
1965

 Dinamo Moskova

 SSCB
1966

 CSKA Moskova

 SSCB
1967

 CSKA Moskova

 SSCB
1968

 Dinamo Moskova

 SSCB
1969

 Dinamo Moskova

 SSCB
1970

 Dinamo Moskova

 SSCB
1971

 Dinamo Moskova

 SSCB
1972

 Dinamo Moskova

 SSCB
1973

 Nim-Se Budapeşte

 Macaristan
1974

 Dinamo Moskova

 SSCB
1975

 Dinamo Moskova

 SSCB
1976

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslavakya
1977

 Dinamo Moskova

 SSCB
1978

 Traktör Schwerin

 Doğu Almanya
1979

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1980

 Ruda Hvezda Prag

 Çekoslavakya
1981

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1982

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1983

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1984

 CSKA Sofya

 Bulgaristan
1985

 ADK Almatı

 SSCB
1986

 CSKA Moskova

 SSCB
1987

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1988

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1989

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1990

 Uralochka Sverdlovsk

 SSCB
1991

 Mladost Zagreb

 Yugoslavya
1992

 Olimpia Teodora Ravenna

 İtalya
1993

 Parmalat Matera

 İtalya
1994

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1995

 Uralochka Ekaterinburg

 Rusya
1996

 Parmalat Matera

 İtalya
1997

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
1998

 OK Dubrovnik

 Hırvatistan
1999

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2000

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2001

 Volley Modena

 İtalya
2002

 RC Cannes

 Fransa
2003

 RC Cannes

 Fransa
2004

 Tenerife Marichal

 İspanya
2005

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2006

 Sirio Colussi Perugia

 İtalya
2007

 Foppapedretti Bergamo

 İtalya
2008

 Colussi Perugia

 İtalya
2009

 Volley Bergamo

 İtalya
2010

 Volley Bergamo

 İtalya
2011

 VakıfBank Güneş Sigorta TT

 TÜRKİYE
2012

 Fenerbahçe Universal

 TÜRKİYE
2013

 VakıfBank

 TÜRKİYE
2014

 Dinamo Kazan

 Rusya
2015

 Eczacıbaşı VitrA

 TÜRKİYE
2016

 Pomi Casalmaggiore

 İtalya
2017

 VakıfBank TÜRKİYE
2018

 VakıfBank TÜRKİYE
2019

 Igor Gorgonzola İtalya
2020

 -

 -
2021

 Imoco Volley

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