Filede Şampiyonlar Ligi heyecanı!

Yıl



Takım



Ülke



1961



Dinamo Moskova



SSCB



1962



Bruvestnik Odesa



SSCB



1963



Dinamo Moskova



SSCB



1964



Levski-Spartak Sofya



Bulgaristan



1965



Dinamo Moskova



SSCB



1966



CSKA Moskova



SSCB



1967



CSKA Moskova



SSCB



1968



Dinamo Moskova



SSCB



1969



Dinamo Moskova



SSCB



1970



Dinamo Moskova



SSCB



1971



Dinamo Moskova



SSCB



1972



Dinamo Moskova



SSCB



1973



Nim-Se Budapeşte



Macaristan



1974



Dinamo Moskova



SSCB



1975



Dinamo Moskova



SSCB



1976



Ruda Hvezda Prag



Çekoslavakya



1977



Dinamo Moskova



SSCB



1978



Traktör Schwerin



Doğu Almanya



1979



CSKA Sofya



Bulgaristan



1980



Ruda Hvezda Prag



Çekoslavakya



1981



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1982



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1983



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1984



CSKA Sofya



Bulgaristan



1985



ADK Almatı



SSCB



1986



CSKA Moskova



SSCB



1987



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1988



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1989



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1990



Uralochka Sverdlovsk



SSCB



1991



Mladost Zagreb



Yugoslavya



1992



Olimpia Teodora Ravenna



İtalya



1993



Parmalat Matera



İtalya



1994



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1995



Uralochka Ekaterinburg



Rusya



1996



Parmalat Matera



İtalya



1997



Foppapedretti Bergamo



İtalya



1998



OK Dubrovnik



Hırvatistan



1999



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2000



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2001



Volley Modena



İtalya



2002



RC Cannes



Fransa



2003



RC Cannes



Fransa



2004



Tenerife Marichal



İspanya



2005



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2006



Sirio Colussi Perugia



İtalya



2007



Foppapedretti Bergamo



İtalya



2008



Colussi Perugia



İtalya



2009



Volley Bergamo



İtalya



2010



Volley Bergamo



İtalya



2011



VakıfBank Güneş Sigorta TT



TÜRKİYE



2012



Fenerbahçe Universal



TÜRKİYE



2013



VakıfBank



TÜRKİYE



2014



Dinamo Kazan



Rusya



2015



Eczacıbaşı VitrA



TÜRKİYE



2016



Pomi Casalmaggiore



İtalya



2017



VakıfBank TÜRKİYE



2018



VakıfBank TÜRKİYE



2019



Igor Gorgonzola İtalya



2020



-



- 2021



Imoco Volley



İtalya

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 61. sezonun şampiyonu, pazar günü Slovenya'da yapılacak Süper Final ile belirlenecek.Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da gerçekleştirilecek Süper Final'de VakıfBank ile İtalyan ekibi Imoco Volley karşı karşıya gelecek.Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından ilk kez 1960-1961 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası adıyla başlatılan ve daha sonra Şampiyonlar Ligi adını alan organizasyonu, geride kalan 60 sezonda 26 farklı takım kazanma başarısı gösterdi.Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu, tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kez mutlu sona ulaşan Dinamo Moskova elde etti. Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında bu kulvarda şampiyonluk yaşadı.Bu kulvarda Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti. SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adıyla 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha mutlu sona ulaştı.Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise İtalyan Volley Bergamo oldu. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.Öte yandan kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı. SSCB'nin ardından 17 şampiyonluk kazanan İtalyan ekipleri ikinci durumda bulunurken, Türk takımları 6, Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya takımları da üçer şampiyonluk elde etti.Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımları, son 10 sezonun 6'sında şampiyonluk kupasını kazandı.Organizasyonun 2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'ini VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom alırken, 2012 yılında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleşen Dörtlü Final'in şampiyonu ise Fenerbahçe Universal oldu. Ardından 2013 yılında tekrar İstanbul'da yapılan Dörtlü Final'de ise VakıfBank şampiyonluğu yine kazanarak kupayı Türkiye'de bıraktı.Şampiyonlar Ligi'nin 2013-2014 sezonunda Dörtlü Final'e Bakü ev sahipliği yaparken, final maçında Rus ekibi Dinamo Kazan, VakıfBank'ı yenerek şampiyon oldu ve Türk ekiplerinin 3 sezonluk serisi de sona erdi.Polonya'nın Szczecin kentinde 2015 yılında düzenlenen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk kupasını Eczacıbaşı VitrA kaldırarak, Türk ekiplerinin toplamda 4. kez bu başarıyı elde etmesini sağladı.İtalya'nın Treviso kentinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluk kupasını kaldıran VakıfBank, 2018 yılında da Romanya'nın başkenti Bükreş'de düzenlenen Dörtlü Final'de de şampiyonluğa ulaştı.CEV Şampiyonlar Ligi 2020 yılında yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tamamlanamadı.