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Fikret Orman'ın Domagoj Vida kararı!

Hırvatistan Milli Takımı'nda gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin transfer gündemine gelen Domagoj Vida için Beşiktaş kararını verdi.

Kaynak: Akşam
Fikret Orman'ın Domagoj Vida kararı!
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03 Temmuz 2018 10:37
Hırvatistan'la, Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan ve Danimarka maçının en iyilerinden biri olan Domagoj Vida'yı transfer etmek için İngiliz kulüplerinin ısrarı sürüyor.

Özellikle Everton ve Leicester city bu konuda Kartal'ın kapısını aşındırıyor. Vida'ya gelen tekliflerle ise bizzat Başkan Fikret Orman ilgileniyor. Orman, Rusya'da gururla takip ettiği, başarılı oyuncunun satışı konusunda aceleci değil. Beşiktaş yönetiminin bu konudaki görüşü ise şöyle:

"VIDA'YI HERKES GÖRDÜ! ACELEMİZ YOK"

"Vida bugüne kadar çok başarılı maçlar çıkarttı. Belki de final oynayacak. Güçlü ve hırslı bir oyuncu. Onu isteyenler 15 milyon euroyu gözden çıkartacak. Çünkü o pozisyondaki meslektaşlarından çok daha başarılı olduğunu gördük. Zaten transfer ilgisi de kulüplerin bunun farkında olduğunu gösteriyor. Değerini bulursa satarız, bulmazsa Beşiktaş'ta oynamaya devam eder. Acelemiz yok."

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