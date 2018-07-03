"VIDA'YI HERKES GÖRDÜ! ACELEMİZ YOK"

Hırvatistan'la, Dünya Kupası'nda çeyrek finale kalan ve Danimarka maçının en iyilerinden biri olan Domagoj Vida'yı transfer etmek için İngiliz kulüplerinin ısrarı sürüyor.Özellikle Everton ve Leicester city bu konuda Kartal'ın kapısını aşındırıyor. Vida'ya gelen tekliflerle ise bizzat Başkan Fikret Orman ilgileniyor. Orman, Rusya'da gururla takip ettiği, başarılı oyuncunun satışı konusunda aceleci değil. Beşiktaş yönetiminin bu konudaki görüşü ise şöyle:"Vida bugüne kadar çok başarılı maçlar çıkarttı. Belki de final oynayacak. Güçlü ve hırslı bir oyuncu. Onu isteyenler 15 milyon euroyu gözden çıkartacak. Çünkü o pozisyondaki meslektaşlarından çok daha başarılı olduğunu gördük. Zaten transfer ilgisi de kulüplerin bunun farkında olduğunu gösteriyor. Değerini bulursa satarız, bulmazsa Beşiktaş'ta oynamaya devam eder. Acelemiz yok."