FIFA'dan Atiba'ya 'ahtapot' benzetmesi

🐙 They say octopuses are among the most creative creatures in the ocean. A hat-trick of assists again shows why 'The Octopus' is among the most creative in the Bosporus 🌊



📸 @Besiktas

🤩 @atibahutchinson pic.twitter.com/jvFLIrrQf9



— FIFA.com (@FIFAcom) April 7, 2021

FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için "ahtapot" benzetmesi yaptı.FIFA'nın resmi Twitter hesabından, Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmanın ardından paylaşımda bulunuldu.Atiba'nın Rachid Ghezzal ile gol sevinci yaşadığı fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda, "Ahtapotların okyanustaki en kreatif canlılar arasında olduğu söylenir. Asistlerle yapılan hat-trick, 'Ahtapot'un neden Boğaz'ın en kreatifleri arasında olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.