FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 milyonluk ihtar

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Kulübü'ne FIFA'dan kötü bir haber daha geldi. Eski oyuncusu Arturo Mina'nın bonservisinden kalan taksitleri River Plate kulübüne ödemediği gerekçesiyle sarı kırmızılı kulübe 45 gün süre tanındı.

, Fotoğraf; AA
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FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 milyonluk ihtar
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19 Mart 2022 16:29
FIFA'daki dosyalarla başı dertte olan Yeni Malatyaspor'a bir şokta eski futbolcusu Arturo Mina'nın kulübü River Plate'den geldi.

2017-18 sezonunda River Plate'den Yeni Malatyaspor'a transfer olan Arturo Mina için ödenmesi gereken 318 bin dolar bonservis bedelinin Arjantin kulübüne yapılmadığı ve kulübün alacağını tahsis etmek için FIFA'ya başvurduğu ortaya çıktı.

Arjantin'de yayın yapan riverelmasgrande.com haberine göre; FIFA'da görüşülen davada Arjantin kulübü haklı bulunurken Yeni Malatyaspor, 23 Aralık 2020 tarihinden bu yana tahakkuk eden 318,759 dolar artı yüzde beş faiz ödeyecek. Ayrıca sarı kırmızılı kulübün 63,750 dolar cezayla birlikte toplam 400 bin dolar yani 6 milyon TL ödeyeceği ifade edildi.

Yeni Malatyaspor alacaklının banka hesabına bu bedelleri 45 gün içerisinde ödemek zorunda. Belirtilen sürede ödemezse en fazla üç tescil dönemi boyunca, ardı ardına üç sezon olacak şekilde, ne yurtiçi ne yurtdışında futbolcu tescili yaptırıp lisans çıkartamayacak.

Bu para ödenirse yasak hemen kalkacak. [Busabah Malatya]

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