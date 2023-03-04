Feyenoord, son anlarda galibiyeti kurtardı

Hollanda Eredivisie 24. haftasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile Dennis van der Ree'nin yönetimindeki Groningen karşı karşıya geldi.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0 Feyenoord'un galibiyeti ile tamamlanırken galibiyet golü 88. dakikada Oussama Idrissi'den geldi. Groningen'de Isak Maatta 52. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ise ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla beraber 55 puana ulaşan Feyenoord liderliğini sürdürürken, 17 puanda kalan Groningen 17. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord evinde Volendam'ı konuk ederken, Groningen deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak.
Feyenoord Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-0 Feyenoord'un galibiyeti ile tamamlanırken galibiyet golü 88. dakikada Oussama Idrissi'den geldi. Groningen'de Isak Maatta 52. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ise ilk 11 başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla beraber 55 puana ulaşan Feyenoord liderliğini sürdürürken, 17 puanda kalan Groningen 17. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Feyenoord evinde Volendam'ı konuk ederken, Groningen deplasmanda AZ Alkmaar'a konuk olacak.
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