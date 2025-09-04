Fethiyespor moral depoladı!

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk iki haftasını 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle geçerek henüz 3 puanla tanışamayan Fethiyespor, Ziraat Türkiye Kupası'nda moral buldu.



İlk turda konuk ettiği Söke 1970'i seyircisinin önünde 47'nci dakikada Muhammet Enes Erdem, 77'nci dakikada ise Berat Satır'ın golleriyle 2-0 dize getiren Fethiyespor, bir üst tura yükselmenin sevincini yaşadı.



Lacivert-beyazlılar bu zaferle ligde pazar günü deplasmanda oynayacağı Aliağa Futbol karşılaşması öncesi kendine geldi.