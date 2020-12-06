Ferdi Kadıoğlu: 'Altay'a çok teşekkürler'

Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.



Denizlispor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ferdi, "Bugün kendim hakkında konuşmak istemiyorum. Takımıma teşekkürler. Savaştık, kazandık. Altay'a çok teşekkürler. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Sonuna kadar mücadele ettik. Geçen haftayı telafi etmek, kim olduğumuzu göstermek istiyorduk" dedi.



