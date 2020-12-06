Ferdi Kadıoğlu: "Altay'a çok teşekkürler"

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçı değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ferdi Kadıoğlu: 'Altay'a çok teşekkürler'
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06 Aralık 2020 21:08
Fenerbahçe'nin Denizlispor'u 2-0 yendiği maçın ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Denizlispor karşısında hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını ifade eden Ferdi, "Bugün kendim hakkında konuşmak istemiyorum. Takımıma teşekkürler. Savaştık, kazandık. Altay'a çok teşekkürler. Çok önemli kurtarışlar yaptı. Sonuna kadar mücadele ettik. Geçen haftayı telafi etmek, kim olduğumuzu göstermek istiyorduk" dedi. 



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