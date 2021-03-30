Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas müjdesi!

Yunanistan milli takım kampında sakatlanan Dimitrios Pelkas, sakatlığını atlattı ve Gürcistan maçında ilk 11 başlayacak duruma geldi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Dimitrios Pelkas müjdesi!
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30 Mart 2021 12:17
Dimitris Pelkas
Dimitris Pelkas
Fenerbahçe
Yunanistan milli takımının antrenmanında sakatlanan Dimitrios Pelkas, sakatlığını atlattı.

Nea Kriti'de yer alan habere göre; Honduras ve İspanya maçlarında sakatlığı nedeniyle oynayamayan Dimitrios Pelkas, Gürcistan ile çarşamba günü 21.45'te oynanacak 2022 Dünya Kupası Avrupa eleme maçında sahada olacak.

Yunanistan Milli Takım Teknik Direktörü John van't Schip'in ilk 11'de oynatmayı düşündüğü Pelkas, takımla yapılan son antrenmanın tamamında yer aldı. Pelkas'ın sakatlığın izlerini tamamen attığı bilgisi verildi.

Yunanistan Milli Takım formasını giyen 18 kez giyen 27 yaşındaki Dimitrios Pelkas, sezon başında 1.6 milyon euro karşılığı PAOK'tan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. 



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