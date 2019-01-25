Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'a elenerek Kupa'ya veda eden Fenebahçe'ye bir kötü haber de Frey'den geldi.
Sarı-lacivertli futbolcu, Perşembe günü oynanılan mücadelenin 29. dakikaasında sakatlanarak yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı.
Yapılan kontroller sonrasında İsviçreli golcünün 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
24 yaşındaki İsviçreli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 müsabakada 5 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
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Sarı-lacivertli futbolcu, Perşembe günü oynanılan mücadelenin 29. dakikaasında sakatlanarak yerini Nabil Dirar'a bırakmıştı.
Yapılan kontroller sonrasında İsviçreli golcünün 1 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
24 yaşındaki İsviçreli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 müsabakada 5 gol 1 asistlik performans sergilemişti.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın