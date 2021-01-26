Fenerbahçe'nin yeni transferi Szalai'ye övgü yağdı

Fenerbahçe'nin Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Appollon Limassol'dan transfer ettiği Attila Szalai, dün akşam sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

23 yaşındaki Macar

oyuncu, performansıyla herkesin beğenisini

kazandı.

Sarı-lacivertlilerin attığı ilk iki golde atağı başlatan isim olan Szalai, rakip atakları karşılarken soğukkanlılığı, topu oyuna sokuşu ve yerinde müdahaleleriyle dikkat çekti. Ayrıca takıma uyumuyla da övgü aldı.

Szalai dün akşam sosyal medyada en çok konuşulan konulardan birisi oldu. İşte sarı-lacivertli taraftarların yaptığı yorumlar:



- Attila Szalai değil Romos bu.

- Defansta güven veren bir duruşu var. Topla çıkışı güzel.

Uzun yıllar

Fenerbahçe'de başarıyla oynar.

- Szalai, Ali Koç döneminde yapılmış en iyi stoper transferi.

- Kapı

gibi stoper, maşallah.

- Attila Szalai defansta göz dolduruyor aman nazar değmesin.

- Sanki yıllardır takımda oynuyor,

helal olsun, nokta transfer.

90 dakika sahada kalan Attila Szalai, %88 pas isabeti ile oynadı. 9 uzun pas yapıp, 93 kez topla buluştu. Macar stoper ayrıca 1'er ikili mücadele ve hava topu kazandı. Szalai, bu performansıyla maçın adamı seçildi.

Maçın ardından FB TV'ye açıklamalarda bulunan Szalai, şu ifadeleri kullandı: "Tüm dünyadaki herkes Fenerbahçe'nin ne kadar büyük kulüp olduğunu biliyor. Takımın ve galibiyetin bir parçası olmak güzel bir histi. Bu harika statta ilk maçımdı ve herkes böyle güzel başlangıçları hayal eder."





Kayserispor'a karşı %68 topla oynamayla 3 puanı alan Fenerbahçe, diğer istatistiklerde de öndeydi. Mücadelede 708 pas denemesinde bulunan sarı-lacivertliler, bunların 629'unda isabet bularak bu sezon Süper Lig'deki en yüksek sayısına ulaştı. Kanarya'da dünkü karşılaşmada 108 kezle en çok pas atan isim olan Ozan Tufan , bunların 97'sinde hedefi tuturmayı başardı. Kaleye de 3 şut gönderen 25 yaşındaki oyuncu, çerçeveyi ise bulamadı.

- Szalai'nin gözünde Lugano'yu gördüm.