Fenerbahçe'nin gündemindeki Naldo boşa çıkıyor

Sarı-lacivertli takımın transfer gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden Naldo, Espanyol ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Haber; Milliyet
Fenerbahçe'nin gündemindeki Naldo boşa çıkıyor
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06 Mayıs 2020 08:18
Fenerbahçe'nin Stransfer gündeminde olduğu iddia edilen isimlerden Naldo, Espanyol ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

31 yaşındaki stoper, koronavirüs salgını sebebiyle Temmuz ayının son haftasında sona ermesi planlanan La Liga'nın bitiminde veda etmek istiyor.

Normal şartlarda sözleşmesi bu sezon bitecek olan Brezilyalı savunmacı, '25 maç oynarsa kontratı 1 yıl uzar' opsiyonunu kullanmayı düşünmüyor. Espanyol ile bir görüşme yapacağı belirtilen Naldo'nun bu opsiyonu karşılıklı olarak sonlandırmayı planladığı belirtildi.

Başarılı savunmacının böylece bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olabileceği kaydedildi

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