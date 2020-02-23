Fenerbahçe'den derbi koreografisi!

Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray derbisi öncesinde bir koreografi çalışması düzenledi.

Haber; Sporx.com
Fenerbahçe'den derbi koreografisi!
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23 Şubat 2020 19:03
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, koreografi yaptı.

Sarı - lacivertli tarftarlar, iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, efsane boksör Muhammed Ali'nin film karakteri Rocky'yi yumrukladığı bir koreografi çalışması gerçekleştirdi ve şu yazıyı ekledi; "Korkun, geçmişin"



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