Fenerbahçe'den derbi koreografisi!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, koreografi yaptı.
Sarı - lacivertli tarftarlar, iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, efsane boksör Muhammed Ali'nin film karakteri Rocky'yi yumrukladığı bir koreografi çalışması gerçekleştirdi ve şu yazıyı ekledi; "Korkun, geçmişin"
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Sarı - lacivertli tarftarlar, iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "Herkes haddini bilecek" ve "Seni de seni seveni de sevmiyoruz" yazıları yer aldı.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, efsane boksör Muhammed Ali'nin film karakteri Rocky'yi yumrukladığı bir koreografi çalışması gerçekleştirdi ve şu yazıyı ekledi; "Korkun, geçmişin"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın