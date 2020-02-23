Fenerbahçe'den derbi koreografisi!

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Galatasaray'ı konuk etti. Karşılaşmanın öncesinde sarı - lacivertli taraftarlar, koreografi yaptı.Sarı - lacivertli tarftarlar, iki büyük pankart açtı. Pankartlarda, "" ve "S" yazıları yer aldı.Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, efsane boksörfilm karakteriyumrukladığı bir koreografi çalışması gerçekleştirdi ve şu yazıyı ekledi;