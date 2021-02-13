Fenerbahçe'de Tisserand, 5 maç sonra döndü

Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 maç sonra forma giydi.
Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta üst adalesinden sakatlanan Tisserand, ligde 4, kupada ise 1 maçta görev yapamamıştı.
Maçın 82. dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna giren Tisserand, böylece 23 gün sonra formasına kavuştu.
Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta üst adalesinden sakatlanan Tisserand, ligde 4, kupada ise 1 maçta görev yapamamıştı.
Maçın 82. dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna giren Tisserand, böylece 23 gün sonra formasına kavuştu.