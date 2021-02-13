Fenerbahçe'de Tisserand, 5 maç sonra döndü

Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Marcel Tisserand, 5 maç sonra forma giydi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'de Tisserand, 5 maç sonra döndü
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13 Şubat 2021 23:08
Fenerbahçe'nin Demokratik Kongolu futbolcusu Marcel Tisserand, 5 maç sonra forma giydi.

Süper Lig'in 20. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynanan maçta üst adalesinden sakatlanan Tisserand, ligde 4, kupada ise 1 maçta görev yapamamıştı.

Maçın 82. dakikasında Caner Erkin'in yerine oyuna giren Tisserand, böylece 23 gün sonra formasına kavuştu.



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