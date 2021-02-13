Fenerbahçe'de Mesut Özil, ilk kez 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mesut Özil, Fenerbahçe formasıyla ilk kez ilk 11'de yer aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe'de Mesut Özil, ilk kez 11'de
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13 Şubat 2021 19:14
Fenerbahçe'de yıldız futbolcu Mesut Özil, Fatih Karagümrük müsabakasında sarı-lacivertli formayla ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

Ara transfer döneminde İngiltere'nin Arsenal kulübünden büyük umutlarla transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, ligde 2, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 maçta sonradan oyuna dahil olmuştu.

Mesut Özil, toplam 115 dakika sahada kaldığı bu karşılaşmalarda gol ya da asist üretemedi.



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