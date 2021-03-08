Fenerbahçe'de Enner Valencia cezalı

Fenerbahçe'de sarı kart gören Enner Valencia, Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü.

Haber; Sporx.com
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Fenerbahçe'de Enner Valencia cezalı
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08 Mart 2021 20:37
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertli takımda bir oyuncu cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Enner Valencia'ya sarı kart gösterdi ve Ekvadorlu oyuncu kart sınırına takıldı.

31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.



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