Fenerbahçe'de Enner Valencia cezalı

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Konyaspor ile karşılaştığı mücadelede sarı-lacivertli takımda bir oyuncu cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Enner Valencia'ya sarı kart gösterdi ve Ekvadorlu oyuncu kart sınırına takıldı.
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
Karşılaşmanın 59. dakikasında hakem Fırat Aydınus, Enner Valencia'ya sarı kart gösterdi ve Ekvadorlu oyuncu kart sınırına takıldı.
31 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.