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Fenerbahçe'de altyapının başına Badia geldi

Fenerbahçe'de altyapının başına David Badia getirildi.

Kaynak: Sporx.com
Fenerbahçe'de altyapının başına Badia geldi
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14 Temmuz 2018 22:10
Yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de altyapının başına getirilecek isim de belli oldu.

beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de altyapının başına daha önce Barcelona ve son olarak da Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapan David Badia getirildi.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırmıştı.

David Badia, Barcelona alt yapısı La Masia'da yıllarca görev yapmıştı.



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