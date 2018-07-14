Fenerbahçe'de altyapının başına Badia geldi

Yeni bir döneme giren Fenerbahçe'de altyapının başına getirilecek isim de belli oldu.
beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de altyapının başına daha önce Barcelona ve son olarak da Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapan David Badia getirildi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırmıştı.
David Badia, Barcelona alt yapısı La Masia'da yıllarca görev yapmıştı.
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beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de altyapının başına daha önce Barcelona ve son olarak da Süper Lig'de Antalyaspor'da görev yapan David Badia getirildi.
Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırmıştı.
David Badia, Barcelona alt yapısı La Masia'da yıllarca görev yapmıştı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın