Fenerbahçe'de altyapının başına Badia geldi

Yeni bir döneme giren'de altyapının başına getirilecek isim de belli oldu.beIN SPORTS'un haberine göre Fenerbahçe'de altyapının başına daha önceve son olarak da Süper Lig'de'da görev yapangetirildi.Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde futbol altyapı gençlik geliştirme programı koordinatörü olarak görev yapan Müjdat Yetkiner ile yollarını ayırmıştı.David Badia, Barcelona alt yapısı La Masia'da yıllarca görev yapmıştı.