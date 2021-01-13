Fenerbahçe'de 2,5 yıllık imza!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe, altyapıdan Arda Güler ile porfesyonel sözleşme imzaladığını açıkladı.



2005 doğumlu orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan sarı - lacivertlilerde imza töreninde sportif direktör Emre Belözoğlu da yer aldı.



Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde;



"Altyapı oyuncumuz 2005 doğumlu Arda Güler ile 2.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Orta saha pozisyonunda oynayan Arda Güler'in imzasına Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki, Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu, İdari Koordinatörümüz Selçuk Şahin, Futbol Akademi Genel Koordinatörümüz Tahir Karapınar ve Arda Güler'in ebeveynleri Ümit ve Serap Güler katıldı."



